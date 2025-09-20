Bedolla escucha a migrantes y acuerda acciones de coordinación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En encuentro con migrantes michoacanos radicados en Estados Unidos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla escuchó sus necesidades y acordó reforzar acciones y programas para mejorar la atención y los servicios de los connacionales y sus familias.

Con la participación de la cónsul general de México en Chicago, Reyna Torres, el mandatario estatal firmó un convenio con la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois para establecer canales de vinculación con todas las dependencias estatales.