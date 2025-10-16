Bedolla entrega nombramiento a nuevo director general del SMRTV

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, entregó este jueves el nombramiento oficial a Benjamín Mendoza Madrigal como nuevo director general del Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV).

Ramírez Bedolla destacó la importancia del organismo estatal como herramienta para generar contenidos que informen, inspiren y fortalezcan el sentido de identidad de las y los michoacanos.

“Estamos seguros de que, bajo su liderazgo, el SMRTV seguirá evolucionando con contenidos que inspiren, informen y enorgullezcan”, expresó el mandatario estatal a través de redes sociales.