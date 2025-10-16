Michoacán

Bedolla entrega nombramiento a nuevo director general del SMRTV

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó el nombramiento al nuevo titular del SMRTV, quien tendrá la encomienda de fortalecer los contenidos públicos del estado
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, entregó este jueves el nombramiento oficial a Benjamín Mendoza Madrigal como nuevo director general del Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV).

Ramírez Bedolla destacó la importancia del organismo estatal como herramienta para generar contenidos que informen, inspiren y fortalezcan el sentido de identidad de las y los michoacanos.

“Estamos seguros de que, bajo su liderazgo, el SMRTV seguirá evolucionando con contenidos que inspiren, informen y enorgullezcan”, expresó el mandatario estatal a través de redes sociales.

Benjamín Mendoza Madrigal asume la dirección con el reto de impulsar la modernización y la producción de contenidos públicos que respondan a las nuevas audiencias y plataformas digitales, manteniendo el enfoque educativo y cultural de la institución.

