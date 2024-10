Bedolla entrega apoyos para "Semana de Muertos" en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la llamada "Semana de Muertos" en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó apoyos para diversos comuneros y comuneras de distintos municipios.

Desde Pátzcuaro, el secretario de turismo, Roberto Monroy García, refirió que a partir de este año no serán únicamente los días 1 y 2 de noviembre, sino que será toda una semana en la que se buscará una mayor afluencia de turistas a través de la promoción de las actividades que se realizan en las comunidades en torno a la noche de muertos.

"Hemos hablado de cómo extender esta tradición, que no sean nada más dos días; la gente viene a ver los panteones, pero no sabe todo lo que hay detrás [...] Lo que queremos es presumirle al mundo lo que somos, por eso a partir de este año se hará una semana y no sólo dos días", dijo.