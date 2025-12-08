Bedolla entrega 122 patrullas para reforzar la seguridad en Michoacán

Resaltó que las 122 patrullas son para fortalecer el esquema operativo de las fuerzas de seguridad, a fin de que los agentes cuenten con unidades de alta tecnología para atender diversas situaciones en materia de seguridad.

Mientras que César Erwin Sánchez Coria, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, refirió que de las unidades, 81 son para la Guardia Civil, a efecto de robustecer los trabajos que se desarrollan en las distintas regiones de la entidad.

Las otras 41 están destinadas para 15 municipios como Zitácuaro, Zamora, Sahuayo, Angamacutiro, Jacona, Cotija, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, entre otros.

Acompañaron al gobernador la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Sandra Luz Hernández Guzmán, magistrada titular de la Sala Unitaria en Materia Penal; Marco Antonio Vargas González, subsecretario de Desarrollo Policial; Luis Benjamín Ayala Ramírez, director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, así como presidentes municipales, funcionarios estatales y municipales.