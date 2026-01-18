Bedolla encabeza encuentro con militancia de Morena en región oriente de Michoacán

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador, así como fundador y consejero nacional de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, sostuvo un encuentro con militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de la región Oriente del estado para llamar a la unidad y reforzar el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la defensa de la soberanía nacional y en el desarrollo.

Junto con el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, y otros liderazgos del partido, Ramírez Bedolla recordó los orígenes de lucha, resistencia civil y pacífica del movimiento de transformación que inició Andrés Manuel López Obrador y que ahora continúa la presidenta Sheinbaum en beneficio de todos los mexicanos.