Bedolla destaca las reformas de su cuarto año de gobierno que han permitido avances en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su cuarto informe, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó tres reformas clave que han impulsado avances en Michoacán: la homologación de la reforma judicial federal, la legalización del aborto y la autonomía democrática de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Las iniciativas fueron propuestas desde el Poder Ejecutivo, enviadas al Legislativo y aprobadas por la 76 legislatura.

“El nuevo Poder Judicial, estas mujeres y hombres, tienen que apelar a restaurar la esencia original del Supremo Tribunal, establecido por el Generalísimo Morelos, quien afirmó que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y que lo proteja contra el fuerte y el arbitrario, y así sanar la deuda histórica con el pueblo de México y de Michoacán, garantizar por fin el acceso a la justicia”, afirmó Bedolla, celebrando que Michoacán fue pionero en homologar la reforma judicial federal de 2024.

La reforma judicial permitió que 109 jueces y magistrados fueran electos por voto libre y secreto en 2025, un avance hacia un sistema más democrático y accesible, mencionó el mandatario evocando el espíritu de José María Morelos para subrayar el compromiso de su gobierno con un Poder Judicial que proteja a los más vulnerables.