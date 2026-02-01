Bedolla destaca grandeza de Morena; más de 11 millones de mexicanos defienden la soberanía nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México, más de 11 millones de militantes de Morena defienden hoy la soberanía nacional y el proyecto de la Cuarta Transformación que fundó Andrés Manuel López Obrador y que hoy dirige Claudia Sheinbaum Pardo, dijo Alfredo Ramírez Bedolla, como consejero nacional de este partido político.

Luego de que Marco Polo Aguirre Chávez, diputado local, distrito 10, Morelia Noroeste, dio la bienvenida y convocó al trabajo territorial ante fundadores, consejeros y miles de militantes que asistieron a la quinta asamblea política de Morena, Ramírez Bedolla señaló:

“Morena es el partido más grande de América, de los más grandes del mundo”.

El también fundador de Morena llamó a la militancia guinda a redoblar esfuerzos y a organizarse mejor porque vienen las elecciones de 2027. “Tenemos que ir casa por casa, colonia por colonia, rancho por rancho, ejido por ejido, hablando de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador”.

“Nosotros sí tenemos de qué presumir como Morena. (…) Es importante defender lo que hemos construido”, afirmó, para poner como ejemplo los apoyos sociales que ha dejado a los mexicanos el expresidente López Obrador y que ahora continúa la mandataria federal Claudia Sheinbaum.