Bedolla coordina con estados vecinos rehabilitación de carreteras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el daño de algunas carreteras que conectan a Michoacán con otra entidad, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que hay diálogo con los mandatarios estatales para rehabilitar en conjunto los tramos viales y modernizarlos.

En conferencia de prensa, dijo que están en pláticas con varios estados colindantes para que ellos rehabiliten y el gobierno de Michoacán haga lo mismo. Por ejemplo, en una población de Jalisco que conecta con Cotija, las autoridades de esa entidad ya están rehabilitando, pero hay un tramo de seis kilómetros que le corresponde a este estado y será atendido en 2026.

En el caso de Huandacareo, para comunicarse con Moroleón, Yuriria y Uriangato, refirió que hay comunicación con la gobernadora Libia García para que hagan la parte de su tramo y beneficie a las poblaciones de ambas entidades.

"Sí hay una comunicación con los estados, fluida y abierta para modernizar tanto los tramos correspondientes a nuestro territorio como a los de los estados vecinos con los que tenemos frontera", dijo.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), al corte de septiembre de este año se tenía un avance del 45 por ciento de carreteras rehabilitadas para brindar vías seguras y rápidas a la población.

El titular de la SCOP, Rogelio Zarazúa Sánchez, apuntó que más de mil 600 kilómetros, de un total de 3 mil 500 que conforman la red estatal, han sido reconstruidos y recibido mantenimiento para facilitar y reducir los tiempos de traslado de personas y de mercancías.

