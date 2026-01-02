Bedolla confirma monitoreo activo tras sismo percibido en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un sismo de magnitud 6.5, con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, se registró la mañana de este martes 2 de enero de 2026 a las 07:58:15 horas. El movimiento fue perceptible en distintas regiones de Michoacán, incluyendo Morelia, según informaron el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y Protección Civil estatal.
El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) activó la alerta sísmica en Morelia y otras ocho ciudades, incluyendo Ciudad de México, Acapulco, Oaxaca y Puebla, con un tiempo de anticipación de 87 segundos para la capital michoacana.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó a través de sus redes sociales que se han activado los protocolos de Protección Civil en todo el estado. Señaló que, de manera preliminar, no se reportan afectaciones, pero que se mantiene monitoreo constante y comunicación con los municipios.
“Les pido mantener la calma y seguir únicamente información de canales oficiales”, expresó el mandatario estatal.
De acuerdo con Protección Civil Michoacán, hasta el momento no hay reportes de daños materiales ni personas lesionadas, aunque se exhorta a la población a revisar sus viviendas y reportar cualquier incidente al 911.
El sismo se originó a una profundidad de 10 kilómetros, lo que explica su amplia percepción en el centro y sur del país. Autoridades federales y estatales continúan en vigilancia ante posibles réplicas.
