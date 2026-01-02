Bedolla confirma monitoreo activo tras sismo percibido en Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó a través de sus redes sociales que se han activado los protocolos de Protección Civil en todo el estado. Señaló que, de manera preliminar, no se reportan afectaciones, pero que se mantiene monitoreo constante y comunicación con los municipios.

“Les pido mantener la calma y seguir únicamente información de canales oficiales”, expresó el mandatario estatal.