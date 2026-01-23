Bedolla condena homicidio de familia michoacana y garantiza colaboración para que haya justicia

El mandatario calificó este lamentable hecho no solo como un crimen atroz, sino como un acto despreciable que representa un agravio directo contra toda la sociedad michoacana.

En ese sentido, garantizó toda la colaboración del Gobierno de Michoacán para dar con los responsables y que paguen por este crimen.

A su vez Ramírez Bedolla, envió su solidaridad y condolencias a familiares y seres queridos de las víctimas y ratificó su compromiso con la justicia, tras asegurar que se brindará todo el respaldo necesario a la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo primordial de agilizar las investigaciones para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos y dar con los responsables.

RYE-