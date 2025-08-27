Bedolla condena agresión de Alito Moreno contra Fernández Noroña en el Senado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del altercado ocurrido este miércoles durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado, en el que el diputado federal Alejandro “Alito” Moreno confrontó físicamente al senador Gerardo Fernández Noroña, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó enérgicamente la agresión y expresó su respaldo al legislador agredido.
A través de sus redes sociales, el mandatario michoacano publicó un mensaje en el que enfatizó la importancia del respeto, el diálogo y la paz como principios fundamentales en una democracia:
“Desde Michoacán, condenamos de manera enérgica la agresión cometida por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en contra del senador Gerardo Fernández Noroña”, expresó.
Ramírez Bedolla también destacó que estas acciones reflejan “el sentir conservador de quienes tanto daño le han hecho a México”, y reiteró su compromiso con el respeto a las instituciones y la no violencia.
SHA