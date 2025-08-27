Bedolla condena agresión de Alito Moreno contra Fernández Noroña en el Senado

A través de sus redes sociales, el mandatario michoacano publicó un mensaje en el que enfatizó la importancia del respeto, el diálogo y la paz como principios fundamentales en una democracia:

“Desde Michoacán, condenamos de manera enérgica la agresión cometida por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en contra del senador Gerardo Fernández Noroña”, expresó.