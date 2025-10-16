Bedolla, con 62% de aprobación ciudadana: Enkoll

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Según datos de la casa encuestadora Enkoll, el 62% de la población valida la gestión del mandatario a cuatro años de iniciar su periodo.

Así, el gobernador consolida una tendencia estable de respaldo social, impulsada por su cercanía con las comunidades y la alineación de su agenda con las políticas federales de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de acuerdo con la publicación en el diario El Universal.