Bedolla, cercano a autogobiernos; lleva audiencia pública a Donaciano Ojeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La audiencia pública del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llegó a Donaciano Ojeda, en el municipio de Zitácuaro, una de las 48 comunidades indígenas con autogobierno de Michoacán, donde atendió de manera directa las necesidades de sus habitantes y de localidades cercanas como Francisco Serrato, San Cristóbal y Carpinteros.

Acompañado por su gabinete legal y ampliado, autoridades municipales y comunales, y por la diputada local, Emma Rivera Camacho, el mandatario recibió peticiones en materia de agua, campo, medio ambiente, migración, educación, economía y obras, entre otras solicitudes de los pueblos de esta región, quienes lo recibieron con una ceremonia tradicional indígena.