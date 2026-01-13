Bedolla califica de vana la resistencia de ayuntamientos a los autogobiernos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la oposición de las autoridades de los municipios de Quiroga y Salvador Escalante por el tema del autogobierno para las comunidades originarias, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla calificó como vana cualquier tipo de resistencia.

En rueda de prensa, el funcionario apuntó que los autogobiernos están firmes ya que se realizó una asamblea por parte del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para determinar la situación en la administración del recurso en las comunidades de Opopeo y el Calvario, por lo que hizo un llamado a los ayuntamientos a respetar la ley.

"Opopeo siguió el procedimiento, hubo asamblea, hubo miles de personas y optaron por el autogobierno y no hay margen para regatear el derecho constitucional de los pueblos indígenas"

En ese sentido, reiteró el llamado a los ayuntamientos para que se apeguen a la ley, pues acotó que el derecho y los avances de los indígenas son imparables pese a que haya resistencias, racismo, discriminación o ignorancia en el tema.

Recordó que actualmente hay 50 comunidades en la entidad que se rigen por autogobierno, pero apuntó que 123 podrían tenerlo, aunque añadió que se debe respetar la voluntad de los pueblos cuando en las asambleas públicas se decide esta nueva forma de administración; "Llamaría a estos dos ayuntamientos a la cordura y que se apeguen al estado de derecho".

Cabe mencionar que este martes, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán comenzó con el bloqueo en algunas carreteras del estado para exigir que se respeten sus derechos al elegir el autogobierno. En ese sentido, el gobernador apuntó que están en su derecho de la protesta.

Los bloqueos se registran en la Cheran-Zamora, Cherán-Uruapan, Pátzcuaro-Salvador Escalante, Morelia-Lázaro Cárdenas, Morelia-Zacapu y el Ramal Camelinas.