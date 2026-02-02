Bedolla busca continuidad de la 4T en las próximas elecciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Es necesario que en las próximas elecciones haya continuidad de la Cuarta Transformación, toda vez que la derecha y el conservadurismo no tienen los ideales de la izquierda, y se busca que haya más acciones a favor de la población y alineadas con los proyectos del Gobierno Federal.
Lo anterior, tras los eventos políticos que se registraron este fin de semana por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y de Alfonso Martínez Alcázar (AMA).
En conferencia de prensa, Alfredo Ramírez Bedolla dejó en claro que Michoacán está alineado con la Cuarta Transformación que inició el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el trabajo que hoy realiza la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo.
En ese tenor, refirió que cuando Sheinbaum Pardo era jefa de Gobierno de la Ciudad de México impulsó el teleférico en Iztapalapa, por lo que hoy en Michoacán se construye el de Uruapan y el de Morelia, además de la propuesta para mejorar el transporte público en Michoacán con el metrobús; inclusive, las estrategias para impulsar la autonomía indígena en la entidad, la promoción de becas y promover el orden educativo como un principio elemental del desarrollo del país.
Por lo que aclaró que hay que esperar los tiempos electorales, donde dejó en claro que el modelo de la Cuarta Transformación será superior, toda vez que se continúa trabajando con el diseño federal y el que se implementó en el estado para ver por el bien de los michoacanos.
RPO