Bedolla busca continuidad de la 4T en las próximas elecciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Es necesario que en las próximas elecciones haya continuidad de la Cuarta Transformación, toda vez que la derecha y el conservadurismo no tienen los ideales de la izquierda, y se busca que haya más acciones a favor de la población y alineadas con los proyectos del Gobierno Federal.

Lo anterior, tras los eventos políticos que se registraron este fin de semana por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y de Alfonso Martínez Alcázar (AMA).

En conferencia de prensa, Alfredo Ramírez Bedolla dejó en claro que Michoacán está alineado con la Cuarta Transformación que inició el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el trabajo que hoy realiza la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo.