Bedolla atribuye hechos violentos en el Bajío a célula delincuencial de Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que el norte del estado, en específico Cuitzeo o Puruándiro, ha sido golpeado por la violencia; sin embargo, atribuyó los hechos a una célula delincuencial de Guanajuato, al ser una entidad fronteriza.

Al ser cuestionado sobre fallas en el Plan Michoacán debido a los sucesos violentos y de inseguridad en las últimas semanas, negó que la estrategia o los resultados vayan mal y apuntó que están trabajando con el estado de Guanajuato para inhibir la inseguridad en esa zona colindante.