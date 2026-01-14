Michoacán

Bedolla atribuye hechos violentos en el Bajío a célula delincuencial de Guanajuato

El gobernador de Michoacán afirmó que continúan los trabajos para la detención de los responsables que generan violencia en esa zona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que el norte del estado, en específico Cuitzeo o Puruándiro, ha sido golpeado por la violencia; sin embargo, atribuyó los hechos a una célula delincuencial de Guanajuato, al ser una entidad fronteriza.

Al ser cuestionado sobre fallas en el Plan Michoacán debido a los sucesos violentos y de inseguridad en las últimas semanas, negó que la estrategia o los resultados vayan mal y apuntó que están trabajando con el estado de Guanajuato para inhibir la inseguridad en esa zona colindante.

"Hemos tenido algunas situaciones, debo decirlo, sobre todo en el norte del estado o lo que es el Bajío, como Cuitzeo, Puruándiro, pero el secretario de Seguridad y el fiscal de Michoacán ya están en contacto con el estado de Guanajuato".
Ramírez Bedolla declaró que las agresiones y homicidios en estos municipios se deben a la presencia de criminales de la entidad vecina que han cometido una serie de delitos; no obstante, afirmó que hay coordinación e investigación para inhibir los hechos violentos que ya le han arrebatado la vida a varias personas.
"Estamos trabajando para dar con la célula delincuencial que cometió este tipo de delitos en la franja de Guanajuato, Michoacán".

En hechos recientes, el 8 de enero fueron hallados al menos cuatro cuerpos desmembrados dentro de costales y bolsas, a un costado de la carretera libre, cerca de la plaza textil de Cuitzeo, en los límites entre Michoacán y Guanajuato; tras las investigaciones, se identificó a dos menores de edad.

