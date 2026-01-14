Bedolla atribuye hechos violentos en el Bajío a célula delincuencial de Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que el norte del estado, en específico Cuitzeo o Puruándiro, ha sido golpeado por la violencia; sin embargo, atribuyó los hechos a una célula delincuencial de Guanajuato, al ser una entidad fronteriza.
Al ser cuestionado sobre fallas en el Plan Michoacán debido a los sucesos violentos y de inseguridad en las últimas semanas, negó que la estrategia o los resultados vayan mal y apuntó que están trabajando con el estado de Guanajuato para inhibir la inseguridad en esa zona colindante.
Ramírez Bedolla declaró que las agresiones y homicidios en estos municipios se deben a la presencia de criminales de la entidad vecina que han cometido una serie de delitos; no obstante, afirmó que hay coordinación e investigación para inhibir los hechos violentos que ya le han arrebatado la vida a varias personas.
En hechos recientes, el 8 de enero fueron hallados al menos cuatro cuerpos desmembrados dentro de costales y bolsas, a un costado de la carretera libre, cerca de la plaza textil de Cuitzeo, en los límites entre Michoacán y Guanajuato; tras las investigaciones, se identificó a dos menores de edad.
RPO