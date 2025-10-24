Bedolla asegura que habrá recursos federales para pueblos indígenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que el gobierno federal dispondrá de recursos federales para la atención de pueblos indígenas y que lo que se ha recabado en reuniones por parte de las autoridades se verá reflejado.

En entrevista colectiva, durante la presentación del Catálogo de danzas y fiestas de Michoacán, el jefe del Ejecutivo estatal dijo que no debe haber temor por parte de las comunidades, pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aplica el FAIS nacional (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social).