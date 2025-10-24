Bedolla asegura que habrá recursos federales para pueblos indígenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que el gobierno federal dispondrá de recursos federales para la atención de pueblos indígenas y que lo que se ha recabado en reuniones por parte de las autoridades se verá reflejado.
En entrevista colectiva, durante la presentación del Catálogo de danzas y fiestas de Michoacán, el jefe del Ejecutivo estatal dijo que no debe haber temor por parte de las comunidades, pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aplica el FAIS nacional (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social).
También comentó que no todo se trata de recursos, sino de la cultura, para que no se pierda y, por el contrario, se reconozca el trabajo de personas indígenas que han aportado a sus comunidades, como el caso de Orlando Aragón, quien recibió apenas este miércoles la medalla de Constitución de 1814 en Apatzingán.
Añadió que la legislación ha trabajado desde hace tiempo con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Luego abordaron el tema de las consultas y de ahí nació la iniciativa sobre la Ley Orgánica Municipal.
Por último, dijo que es una ley que se está aplicando, está dando resultados, por lo que consideró que es "letra viva" y que sigue creciendo en Michoacán, pues ya son 45 autogobiernos hasta el momento en la entidad.
RPO