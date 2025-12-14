Bedolla apuesta por tecnología satelital para combatir la extracción ilegal de agua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán pondrá en marcha el Guardián del Agua, un sistema de vigilancia satelital para proteger el uso de este recurso, combatir su extracción ilegal y atender las denuncias relacionadas, dio a conocer el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Pronto estaremos presentando en Michoacán el Guardián del Agua”, anunció el mandatario, quien expuso que en el estado existen casos extremos, como el del municipio de Ario, donde la alcaldesa Yohana Mendoza le compartió su preocupación por la falta de agua para consumo humano.