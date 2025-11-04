Bedolla apoya plan de paz de Sheinbaum; participará en mesa de seguridad nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expresó su respaldo al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y afirmó que su gobierno ya trabaja de manera coordinada con la Federación para su implementación en el estado.
En un video difundido en sus canales oficiales desde Casa Michoacana, el mandatario estatal detalló que mantiene comunicación directa con la presidenta, así como con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quienes agradeció el respaldo federal.
Ramírez Bedolla destacó que la noche del lunes sostuvo una llamada con la presidenta Sheinbaum, en la que abordaron los ejes del plan integral. Señaló que este acuerdo representa una oportunidad para fortalecer las acciones conjuntas entre el gobierno estatal y federal en beneficio de Michoacán.
Asimismo, afirmó que el plan será enriquecido a través de una serie de diálogos, encuentros y consultas con los sectores empresariales, productivos, sociales, religiosos y académicos. Esta participación, dijo, será clave para construir una estrategia sólida, legítima y con enfoque comunitario.
“Vamos a fortalecerlo, así lo anunció la presidenta y así lo acordamos: con diálogos”, sostuvo Ramírez Bedolla, al confirmar que en los próximos días se informarán más detalles sobre los avances del proyecto y su ejecución en territorio michoacano.
El mandatario puntualizó que el miércoles participará en la mesa de seguridad nacional, junto con la presidenta Sheinbaum, desde Palacio Nacional, donde revisarán los avances conjuntos en materia de seguridad y justicia para Michoacán.
Finalmente, reiteró su compromiso con la paz del estado y llamó a la ciudadanía a mantener el ánimo: "Estamos atentos, estamos trabajando arduo por Michoacán. Así que saludos y nos vemos pronto. Michoacán es mejor".