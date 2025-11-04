Bedolla apoya plan de paz de Sheinbaum; participará en mesa de seguridad nacional

Ramírez Bedolla destacó que la noche del lunes sostuvo una llamada con la presidenta Sheinbaum, en la que abordaron los ejes del plan integral. Señaló que este acuerdo representa una oportunidad para fortalecer las acciones conjuntas entre el gobierno estatal y federal en beneficio de Michoacán.

Asimismo, afirmó que el plan será enriquecido a través de una serie de diálogos, encuentros y consultas con los sectores empresariales, productivos, sociales, religiosos y académicos. Esta participación, dijo, será clave para construir una estrategia sólida, legítima y con enfoque comunitario.

“Vamos a fortalecerlo, así lo anunció la presidenta y así lo acordamos: con diálogos”, sostuvo Ramírez Bedolla, al confirmar que en los próximos días se informarán más detalles sobre los avances del proyecto y su ejecución en territorio michoacano.