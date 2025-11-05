Bedolla agradece respaldo de Sheinbaum al Plan Michoacán por la paz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ratificó su respaldo al pueblo michoacano y al Plan Michoacán por la paz y la justicia, según lo compartido este martes por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a través de redes sociales.

En el marco de una reunión celebrada en Palacio Nacional, el mandatario estatal presentó junto con el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, los detalles de una nueva estrategia integral de seguridad para Michoacán.

“Gracias presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por ratificar tu cariño a nuestro pueblo. Con el Plan Michoacán por la paz y la justicia, tendremos una propuesta sensible e integral de seguridad y desarrollo para las y los michoacanos”, expresó Ramírez Bedolla en su mensaje.