Bedolla agradece a Sheinbaum por Plan Michoacán en bienvenida al estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio la bienvenida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a la capital michoacana este viernes, en el marco de la conferencia matutina federal celebrada en Morelia.

Durante su mensaje, el mandatario estatal destacó la relevancia del “Plan Michoacán por la paz y la justicia”, una estrategia integral impulsada desde el gobierno federal que, dijo, contempla tanto la mejora en infraestructura carretera como avances en seguridad y educación.

"Reconocer en la presidenta a una gran humanista que está apoyando de manera contundente a mi estado, a Michoacán, con el plan Michoacán por la paz y la justicia", dijo.

Ramírez Bedolla subrayó que este plan ha generado resultados palpables en la entidad, como la disminución de homicidios dolosos y avances en el combate a la extorsión, además de detenciones de alto perfil a nivel nacional.

En el ámbito educativo, resaltó que Michoacán se convierte en ejemplo nacional al implementar un programa de becas que abarcará desde nivel primaria hasta universitario. Como parte de ello, mencionó la entrega de cerca de 50 mil tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra, de carácter universal para estudiantes de universidades públicas y tecnológicas.

Finalmente, el gobernador agradeció la presencia de la presidenta y del gabinete federal, destacando su compromiso con el pueblo purépecha y el estado de Michoacán.

"Por eso, presidenta, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por estar aquí en Michoacán. Sabemos del cariño que le tiene a esta tierra, al pueblo purépecha y bueno, para nosotros es un orgullo tener a nuestra presidenta aquí en esta gran tierra, esta tierra revolucionaria de grandes hombres y de grandes mujeres a la presidenta".