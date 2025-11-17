Bedolla afirma que nuevo titular de la SSP tiene visto bueno por la federación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Michoacán, Antonio Cruz Medina, cuenta con el visto bueno del Gobierno de México y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante una conferencia de prensa este lunes en Casa Michoacán, el mandatario estatal recordó que Cruz Medina colabora en la entidad desde hace dos años y fue el encargado de diseñar, poner en marcha e implementar la Subsecretaría de Seguridad Especial, la cual comenzó a operar hace algunos meses.

“Tiene una amplia experiencia en la Comisión Nacional Antisecuestros. Tiene el respaldo y visto bueno del Gobierno de México y del secretario Omar García Harfuch”, expresó.

Ramírez Bedolla aseguró que la llegada de Cruz Medina representa un ajuste en la estrategia integral de seguridad, gracias a su experiencia tanto a nivel nacional como local, así como su relación cercana con el gobierno federal.

“Nos da la oportunidad de que este ajuste de seguridad y justicia tenga una visión muy clara de inteligencia, investigación y judicialización para que haya cero impunidad”, agregó.