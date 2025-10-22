Bedolla afirma que no tienen el control administrativo del Tianguis Limonero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que no tienen el control administrativo del Tianguis Limonero en Apatzingán, y que la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Gobierno del estado continúan con la atención al tema del limón, mismo que desde hace algunos días se mantiene en el huracán mediático por las demandas de los productores.

Este miércoles, el jefe del Ejecutivo estatal reiteró en entrevista con medios de comunicación que la situación de los precios del cítrico se debe a la demanda que hay por la producción en otros estados como Colima, Veracruz y Guerrero, por lo que se trata de una situación estacional.