Bedolla afirma que no había amenazas en contra del síndico de Penjamillo

“La presidenta municipal nos informa que no tenía conocimiento de amenazas”, mencionó el jefe del Ejecutivo estatal durante la conferencia de prensa de este lunes en Casa Michoacán.

Ramírez Bedolla dijo que a temprana hora sostuvo comunicación con el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, quien le informó sobre el tema y señaló que ya se tienen avances, aunque la investigación sigue su curso.

Añadió que el síndico Roberto Ramírez Zárate viajaba desde Numarán hacia Penjamillo cuando ocurrieron los hechos, y será en las próximas horas cuando se den más detalles sobre este hecho que le arrebató la vida al funcionario municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del síndico tenía impactos de bala por arma de fuego; fue hallado en la localidad de El Palmito, dentro de un vehículo Nissan Tsuru.

Penjamillo se ubica a 130 kilómetros de la capital michoacana, cerca del municipio de Zacapu, donde este año se han registrado algunos hechos violentos, así como la detención de “Don Chuy”, jefe de plaza de un grupo del crimen organizado.

RYE-