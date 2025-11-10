Bedolla afirma que hubo abuso de Policía Morelia en detención de estudiante de Medicina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la detención del joven estudiante de la Facultad de Medicina la semana pasada, afuera del Congreso del Estado, hubo abuso de autoridad por parte de la Policía Morelia, afirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal consideró que sí fue detenido de una forma inadecuada, y por ende van a reforzar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que tenga mayor atención a dichos temas en los que se vulneran los derechos de los manifestantes.

Aunque no ahondó mucho en el tema de dicha detención, explicó que, en el caso de la manifestación del 2 de noviembre para exigir justicia para el exedil de Uruapan, Carlos Manzo, en la ciudad de Morelia, se suponía que sería pacífica, pero intervinieron en Palacio de Gobierno, por lo que, justificó, tuvo que entrar la fuerza de seguridad.