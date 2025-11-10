Bedolla afirma que hay libertad de expresión en cuanto a señalamientos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de acusaciones y señalamientos en contra del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, de tener nexos con el crimen organizado y supuestas investigaciones por parte de Estados Unidos, el mandatario estatal afirmó este lunes que "estamos tranquilos y despejados de ese tema".

Desde Casa Michoacán y en rueda de prensa, el funcionario afirmó que ha visto varios comentarios e información en redes sociales, y que están en la libertad absoluta de emitir esa información, pero acotó que está tranquilo e incluso hay buena comunicación con la embajada de Estados Unidos.

"Estamos totalmente tranquilos y despejados de ese tema. Se comentan muchas cosas en redes sociales, y que cualquier información que circula en las redes, hay libertad absoluta para esa información. Estamos tranquilos, muy serenos", apuntó.

Agregó que el pasado mes de septiembre estuvo en Chicago con la embajada norteamericana, con quien sostuvo una reunión respecto al tema de seguridad y sobre los migrantes, aunque acotó que la comunicación es muy estrecha con las autoridades del país del norte.

"Yo soy un abogado, profesionista de clase media, tengo mi despacho de propiedad industrial y derechos de autor, esa es mi profesión. Ahorita estoy cumpliendo con esta función pública, pero también tengo una actividad privada y fui catedrático", agregó.

Por último, refirió que todos los funcionarios públicos están sujetos a todo tipo de investigaciones y auditorías, e incluso, actualmente corren este tipo de ejercicios para tener claridad y transparencia en el manejo de los recursos y otros temas, sobre todo en el tema financiero.

"Creo que esa conciencia hay que tenerla. Yo, saliendo del gobierno del estado, habrá auditorías. Ahorita están corriendo auditorías, eso en el tema financiero. Todos estamos sujetos a eso, a investigaciones; eso es algo a lo que debemos estar preparados", finalizó.

rmr