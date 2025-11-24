Bedolla afirma que 82 mil productores de maíz en Michoacán ya cuentan con precio de garantía

Durante declaraciones ofrecidas este lunes por la mañana, Ramírez Bedolla señaló que 82 mil pequeños productores de maíz en Michoacán actualmente cuentan con precio de garantía, de un total estimado de 90 mil productores en el estado.

Además, explicó que quienes poseen hasta cinco hectáreas de cultivo reciben un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada, así como fertilizante gratuito y apoyos integrales dentro del programa Bienestar para el Campo.

“Se está atendiendo a todos, no solo a los productores de maíz. Tenemos acuerdos también con productores de arroz y lenteja, y logramos garantizar un pago por tonelada para el maíz”, afirmó el mandatario.

El gobernador también comentó que entre las demandas de las organizaciones se ha incluido el rechazo a la Ley Nacional de Aguas, tema que actualmente se discute en la Cámara de Diputados y el Senado. Ante ello, reiteró que el diálogo institucional permanece abierto.

Por último, hizo un llamado a mantener la vía pacífica y constructiva para resolver las inquietudes del sector agropecuario, subrayando que los apoyos ya han comenzado a fluir en distintas regiones del estado.