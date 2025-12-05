Bedolla afirma que 20 municipios cerrarán el año con problemas financieros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una entrevista muy breve, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que alrededor de 20 municipios cerrarán el año con problemas financieros, sin embargo, no dio a conocer los nombres de éstos.
Este viernes, en entrevista colectiva fue cuestionado sobre cuántos municipios tienen aún dificultades financieras, por lo que mencionó dicha cantidad, aunque no afirmó si se adelantarán participaciones, y por el contrario acotó que se procurará apoyar.
"¿Qué serán?, deben ser cerca de 20 municipios. Se hace un trabajo con ellos y se procura apoyar", fue lo que comentó el funcionario de forma rápida después de inaugurar el Bazar Navideño.
Hace unas semanas, el mandatario estatal indicó que Uruapan es uno de los municipios que se encuentra en esta situación, mismo que describió como un "quiebre técnico", no obstante, refirió que la alcaldesa Grecia Quiroz iba a contar con el apoyo del gobierno estatal y ya había reuniones para avanzar en el tema.
“Sí hay una cuestión delicada de las finanzas en Uruapan, prácticamente hay una quiebra técnica, pero también otros municipios tienen falta de liquidez”, expresó el pasado 17 de noviembre en rueda de prensa.
Ramírez Bedolla añadió que varios municipios han solicitado respaldo mediante adelanto de participaciones federales, y otros están gestionando créditos a corto plazo.
BCT