Bedolla afirma que 20 municipios cerrarán el año con problemas financieros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una entrevista muy breve, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que alrededor de 20 municipios cerrarán el año con problemas financieros, sin embargo, no dio a conocer los nombres de éstos.

Este viernes, en entrevista colectiva fue cuestionado sobre cuántos municipios tienen aún dificultades financieras, por lo que mencionó dicha cantidad, aunque no afirmó si se adelantarán participaciones, y por el contrario acotó que se procurará apoyar.

"¿Qué serán?, deben ser cerca de 20 municipios. Se hace un trabajo con ellos y se procura apoyar", fue lo que comentó el funcionario de forma rápida después de inaugurar el Bazar Navideño.