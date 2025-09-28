Bedolla abrirá camino a la primera gobernadora de Michoacán: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, afirmó que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla abrirá camino para que Michoacán sea gobernado por una mujer en 2027, poniendo como referencia el ejemplo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo.

Esto, durante el Cuarto Informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, quien insistió en que Michoacán se encuentra listo para que una mujer tome las riendas del Gobierno del Estado. "Es tiempo de mujeres", ratificó.

En este contexto, Gladyz Butanda reconoció la voluntad del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para que una mujer lo suceda, algo jamás antes visto en la historia democrática de Michoacán.

“Será el gobernador que tal como lo hizo nuestro querido López Obrador con nuestra presidenta Claudia; abrirá el camino para que una mujer, consolide y construya el segundo piso de esta transformación en Michoacán”, subrayó la impulsora de los teleféricos de Morelia y Uruapan.

Este escenario fue propicio para que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expusiera la confianza depositada en Gladyz Butanda para hacerse cargo de “las obras más importantes de mi gobierno”.

“El presidente López Obrador le encargó a una mujer sus obras insignia: los segundos pisos y el Metrobús, a la presidenta Claudia Sheinbaum, así que estoy siguiendo los pasos de López Obrador”, dijo luego de haber reconocido que las obras insignia de su gestión recaen en la responsabilidad de Gladyz Butanda.

