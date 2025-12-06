Becas para el Bienestar sin abatir la deserción escolar: Mexicanos Primero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las Becas para el Bienestar no abaten la deserción escolar, aseguró el representante de Mexicanos Primeros en Michoacán, Erik Avilés Martínez, al precisar que de cada 100 estudiantes, 98 dejan los estudios.

Enfatizó que en México y en la entidad no existen políticas públicas que atiendan la deserción escolar y que hay el riesgo de que los jóvenes sean involucrados en acciones que no son educativas.

Y es que precisó que estas becas no son para cubrir las necesidades educativas que tienen las infancias y juventudes, toda vez que los padres lo usan para que haya comida en casa, lo cual consideró como “el mejor de los casos”.

Sin embargo, enfatizó que muchos jóvenes, principalmente de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, usan el recurso para la compra de bebidas alcohólicas, celulares y videojuegos.

Por lo que no descartó que con la beca Gertrudis Bocanegra vaya a suceder lo mismo en la entidad.

“El dinero que estaba destinado para abatir la pobreza educativa, para sostener a los estudiantes escolarizados se usa para comer, en el mejor de los casos; hay otros donde se habla que estos recursos se usan para comprar cerveza, celulares y videojuegos y es preocupante”, agregó.

Con esto, enfatizó que se suple una carencia social que no es atendida por las autoridades, dejando de lado la educación que también debe ser prioridad.

Por lo que indicó que es necesario reflexionar sobre la política educativa que hoy se implementa, además de que se tienen que cubrir los derechos humanos de las y los estudiantes.

BCT