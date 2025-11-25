Becas frenan reclutamiento del crimen organizado: Julio César León Trujillo

Y es que refirió que muchos jóvenes, principalmente de secundaria y bachillerato, han continuado con sus estudios, por lo que poco a poco se está abatiendo la deserción escolar. Para el 2026, comentó, la cifra de beneficiarios y monto a erogar incrementará con la Beca Gertrudis Bocanegra, toda vez que beneficiarán 98 mil 569 estudiantes de 121 planteles de universidades públicas y se destinarán 769 millones de pesos adicionales a lo que hoy se destina.

Enfatizó que el Gobierno de México confía en las juventudes, toda vez que estas becas permiten cumplir sus sueños y que se mantengan en las escuelas y no en las calles.

"Hay quienes están buscando que ellos se conviertan en el caldo de cultivo para la delincuencia organizada, pero eso no hay que permitirlo; es responsabilidad de las mamás, de los papás, de los tutores, de las y los maestros, y nosotros como gobierno para echarle montón para atender a las juventudes", puntualizó.