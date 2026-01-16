Becas educativas, uno de los legados de Sheinbaum para Michoacán: Bedolla

Ramírez Bedolla agradeció el respaldo de la presidenta, materializado en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una iniciativa estratégica que contribuirá a la transformación del estado mediante la atención directa a las causas de la violencia y la desigualdad, con la participación de todos los sectores de la sociedad.

El mandatario informó que el programa de becas federales en Michoacán contempla la Rita Cetina, para estudiantes de primaria y secundaria; la Benito Juárez, para educación media superior; y la de Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, para el nivel superior, en beneficio de 800 mil niñas, niños y jóvenes.

Destacó la importancia de que las y los estudiantes reciban este apoyo económico, que pueden destinar para la compra de útiles escolares, uniformes o el pago del transporte, ya que eso contribuye a que no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos y continúen su formación académica hasta el nivel superior.

