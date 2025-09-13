Beca Rita Cetina se amplía a primaria; conoce las fechas de registro: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para este nuevo ciclo escolar, las becas Rita Cetina llegarán también de forma gradual a nivel primaria, a partir de enero de 2026 se integrarán al menos 200 mil estudiantes de cuarto a sexto grado en Michoacán, informó la secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina.
"En rueda de prensa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio a conocer cómo será el proceso para la incorporación de alumnos de primaria al programa de becas, que en Michoacán serán más de 200 mil para inicios de 2026", señaló la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).
La SEE coordinará esfuerzos con la Secretaría de Bienestar para difundir el proceso de registro, con el propósito de que más niñas y niños accedan a este beneficio. Para alumnos de nuevos ingreso en secundaria, el registro será del 15 al 30 de septiembre en la página oficial https://becaritacetina.gob.mx, para ello es necesario que padres y madres de familia generen una cuenta en la plataforma Llave Mx.
Actualmente, en la entidad más de 491 mil estudiantes de todos los niveles reciben recursos a través de programas como las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, lo que ha permitido que más alumnas y alumnos permanezcan en las aulas y continúen con sus estudios.
A nivel nacional, la ampliación del programa Rita Cetina permitirá pasar de 13.1 millones a 21.6 millones de beneficiarias y beneficiarios en 2026, con una inversión superior a 185 mil millones de pesos.
BCT