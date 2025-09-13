Beca Rita Cetina se amplía a primaria; conoce las fechas de registro: SEE

La SEE coordinará esfuerzos con la Secretaría de Bienestar para difundir el proceso de registro, con el propósito de que más niñas y niños accedan a este beneficio. Para alumnos de nuevos ingreso en secundaria, el registro será del 15 al 30 de septiembre en la página oficial https://becaritacetina.gob.mx, para ello es necesario que padres y madres de familia generen una cuenta en la plataforma Llave Mx.

Actualmente, en la entidad más de 491 mil estudiantes de todos los niveles reciben recursos a través de programas como las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, lo que ha permitido que más alumnas y alumnos permanezcan en las aulas y continúen con sus estudios.

A nivel nacional, la ampliación del programa Rita Cetina permitirá pasar de 13.1 millones a 21.6 millones de beneficiarias y beneficiarios en 2026, con una inversión superior a 185 mil millones de pesos.

BCT