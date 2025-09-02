Beca Rita Cetina llegará a alumnos de primaria en 2026

En cuanto a los de prescolar, dijo, se pasará hasta 2027. Sin embargo, dijo no tener mayores datos del tema.

Respecto a la beca para primaria, comentó que en enero se acudirá a las primarias para colgar carteles e informar a las madres, los padres y tutores de los menores sobre la Beca Rita Cetina, toda vez que se prevé que la incorporación a la misma sea durante el mes de febrero.

De acuerdo a la Dirección de las Becas para el Bienestar en Michoacán actualmente se tiene un universo de la Beca Rita Cetina de 349 mil 863 familias incorporadas de Prescolar, primaria y secundaria.

Es de mencionar que fue el pasado 29 de agosto, en la mañanera, cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que los estudiantes de primaria podrán registrarse hasta el siguiente año, pese a que las autoridades de la Secretaría de Bienestar habían informado que sería a partir de septiembre del año en curso.

