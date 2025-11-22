Beca Gertrudis Bocanegra: asambleas informativas inician este lunes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, arrancan las asambleas informativas para dar a conocer los detalles de la beca Gertrudis Bocanegra, anunció la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar.

Resaltó que esta estrategia forma parte del tercer eje del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde se impulsará un apoyo de transporte a los jóvenes que cursan sus estudios universitarios en escuelas públicas.

Por lo que dijo que a partir de este lunes 24 de noviembre se iniciarán las asambleas informativas, donde no solo se dará a conocer la beca y el monto a los beneficiarios, sino también las fechas de registro que deberán hacer los jóvenes y de la entrega de las tarjetas donde se depositará el apoyo económico.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar se otorgarán mil 900 pesos bimestrales para transporte a estudiantes de educación superior de Michoacán, el cual tendrá una inversión de 769 millones de pesos.

Se espera que con las asambleas informativas se visiten 121 planteles de educación superior de Michoacán para llegar a más de 98 mil 500 jóvenes que se beneficiarán con la beca Gertrudis Bocanegra, la cual se anunció el pasado 17 de noviembre por parte del Gobierno de México.

BCT