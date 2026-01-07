Bebés y niños, los más adoptados en Michoacán; adolescentes quedan fuera de las preferencias familiares

En entrevista con medios de comunicación, la directora del DIF en la entidad comentó que a veces a los adolescentes los dejan de lado; sin embargo, afirmó que tienen los mismos derechos, y es algo que precisamente trabajan también con las familias para que tengan mayor apertura.

"De decirles, no porque no sea un bebé o un niño pequeño, no quiere decir que no tenga el derecho de vivir en familia un adolescente de 12, 13, 14, 15, hasta 16 años. Hay que ir poco a poco mitigando estos mitos de que un adolescente pues ya es más complicado o ya es un poquito más complejo."

Aunque son pocas las adopciones de adolescentes, Bautista Aguíñiga apuntó que el año pasado también adoptaron a dos: uno de 14 años y otro de 12. Y aunque mencionó que la mayoría fueron en Morelia, las de estos dos se concretaron en Lázaro Cárdenas.

En cuanto a los adoptantes, la titular dijo que son en su mayoría matrimonios jóvenes y otros que ya han pasado por varias etapas de búsqueda de un hijo y por diferentes razones no pudieron. Y aunque en todo el estado hay interesados e interesadas, se han percatado de que de Tierra Caliente hay más solicitudes.

"Tenemos muchas familias de Tierra Caliente que, bueno, se animan y que nos buscan para hacer una adopción, pero en realidad en todo el estado, del oriente, de la costa, inclusive de otros estados de la República, vienen aquí a Michoacán y se interesan por una adopción", finalizó.

