Bebés y niños, los más adoptados en Michoacán; adolescentes quedan fuera de las preferencias familiares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2025, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Michoacán dio en adopción a 25 niños y niñas; no obstante, la mayoría fueron bebés o de cuatro a ocho años de edad, siendo los adolescentes los que dejaron de lado, indicó la titular, Ana Sofía Bautista Aguíñiga.
En entrevista con medios de comunicación, la directora del DIF en la entidad comentó que a veces a los adolescentes los dejan de lado; sin embargo, afirmó que tienen los mismos derechos, y es algo que precisamente trabajan también con las familias para que tengan mayor apertura.
"De decirles, no porque no sea un bebé o un niño pequeño, no quiere decir que no tenga el derecho de vivir en familia un adolescente de 12, 13, 14, 15, hasta 16 años. Hay que ir poco a poco mitigando estos mitos de que un adolescente pues ya es más complicado o ya es un poquito más complejo."
Aunque son pocas las adopciones de adolescentes, Bautista Aguíñiga apuntó que el año pasado también adoptaron a dos: uno de 14 años y otro de 12. Y aunque mencionó que la mayoría fueron en Morelia, las de estos dos se concretaron en Lázaro Cárdenas.
En cuanto a los adoptantes, la titular dijo que son en su mayoría matrimonios jóvenes y otros que ya han pasado por varias etapas de búsqueda de un hijo y por diferentes razones no pudieron. Y aunque en todo el estado hay interesados e interesadas, se han percatado de que de Tierra Caliente hay más solicitudes.
"Tenemos muchas familias de Tierra Caliente que, bueno, se animan y que nos buscan para hacer una adopción, pero en realidad en todo el estado, del oriente, de la costa, inclusive de otros estados de la República, vienen aquí a Michoacán y se interesan por una adopción", finalizó.
rmr