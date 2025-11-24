¡Basta! Es hora de alzar la voz por todos los niños: Vero Huante, víctima de violencia

Con 26 años de edad y tres años en litigio, Vero enfatizó que la ley que lleva su apellido materno fue y es un logro para que en Michoacán no prescriban los delitos de abuso sexual. El denunciar a su agresor después de mucho tiempo la hizo cuestionar el sistema que defiende los derechos de las y los niños, porque antes de la ley los dejaba desamparados y no los protegía.

“Una como niña en ese entonces no sabía por lo que estaba pasando. Ya una vez claro, vas creciendo, vas tomando un rumbo, vas escuchando incluso situaciones similares, es ahí cuando, malamente, uno dice: ya me cayó el 20 de lo que me estaba pasando y que no está bien”, dijo.

Reconoció que no fue sencillo lo que le pasó, pero que siempre tuvo el apoyo de su madre, más porque el agresor era del círculo cercano y hasta el 90 por ciento de los casos —subrayó— son por aquellos hombres que se consideran familia y amistad.