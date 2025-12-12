Banda Sinfónica de la Marina dará concierto navideño en malecón de Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina (SEMAR), a través de la Décima Sexta Zona Naval, invita a las familias de Lázaro Cárdenas y sus alrededores a disfrutar de un Concierto Navideño este sábado 13 de diciembre a las 18:00 horas en el Teatro del Malecón de la Cultura y las Artes.

El evento contará con la participación de la Banda Sinfónica de la Marina, que interpretará un repertorio especial lleno de música, tradición y espíritu navideño. El concierto será al aire libre y de acceso completamente gratuito.