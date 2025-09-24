Banda El Recodo, Pancho Barraza y más encabezan cartel de feria en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una cartelera llena de música, nostalgia, fiesta y talento nacional, el Gobierno Municipal de Apatzingán presentó la programación oficial del Teatro del Pueblo 2025, como parte de la tradicional feria que se celebrará del 17 al 31 de octubre.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales oficiales, donde se destacó que todos los eventos serán completamente gratuitos, una decisión que busca fomentar el acceso a la cultura y la recreación en esta región de Tierra Caliente.

La feria, que cada año atrae a miles de visitantes locales y foráneos, contará con una gran variedad de géneros musicales, desde el regional mexicano hasta el ska, la cumbia y la música romántica.

Entre los artistas principales que se presentarán destacan Gloria Trevi, una de las voces femeninas más icónicas del pop latino, quien abrirá el escenario el 17 de octubre. También sobresalen agrupaciones como Inspector, representantes del ska mexicano; Banda El Recodo, emblema de la música sinaloense; y Pancho Barraza, quien cerrará la fiesta el 31 de octubre con un espectáculo esperado por sus fanáticos en la región.