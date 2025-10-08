Banda detenida en Apatzingán tenía lista de 21 limoneros extorsionados por 3.5 mdp: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta 3.5 millones de pesos era lo que cobraba una banda que se desarticuló en Apatzingán por extorsionar a limoneros; la lista incluía a 21 productores de la zona, informó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña.
En conferencia de prensa, especificó que el sábado 4 de octubre, en acción interinstitucional, se detuvo a Mario Jesús "N" y Roberto Carlos "N" por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión cometido en agravio de productores de limón de la región de Apatzingán. En la detención se encontró un listado de hasta 21 personas o empresas extorsionadas con diversos montos que ascienden a los 3.5 millones de pesos.
"Esta detención, a partir de encontrar lo que se ve en las fotos, traían varios listados de hasta 21 personas o empresas extorsionadas; 3.5 millones de pesos recababan en el listado y la invitación es que acudan a denunciar con la secrecía y garantías que pueda tenerse para que se den los procesos de vinculación y acreditaciones correspondientes para contar con lo necesario ante el juez y sean personas que se queden encerrados y no salgan", dijo.
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, refirió que la semana pasada varias de las empresas de la región denunciaron esta situación ante las autoridades, por lo que se hizo un trabajo coordinado y de investigación para dar con los culpables.
Es de mencionar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzarán la presencia de elementos para dar las garantías de seguridad a los trabajadores del limón y a las diversas empresas, para que puedan trabajar con normalidad.
rmr