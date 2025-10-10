Bancos de materiales, los más denunciados por daño ambiental en Michoacán

Morelia Michoacán (MiMorelia.com).- Durante 2025, los bancos de materiales pétreos se han posicionado como las actividades con mayor número de denuncias por afectaciones al medio ambiente en Michoacán, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Medio Ambiente.

En lo que va del año, la dependencia ha recibido 82 denuncias ciudadanas, de las cuales 19 corresponden a bancos de materiales o aprovechamiento de minerales no reservados a la federación, convirtiéndose en el principal foco de conflicto ambiental en la entidad.

Las quejas se concentran principalmente en Morelia, que acumula 35 denuncias, seguida de Zacapu con 20, Sahuayo con 3, y el resto distribuidas entre municipios como Jiquilpan, Pátzcuaro, Nahuatzen, Copándaro, Chilchota y Madero, entre otros.

Además de los bancos de materiales, la lista de reportes incluye 15 casos vinculados a basureros municipales, tiraderos a cielo abierto o disposición inadecuada de residuos, así como 12 por construcciones —entre ellas fraccionamientos, desarrollos inmobiliarios y centros comerciales—, y 7 relacionadas con actividades industriales. El resto corresponde a situaciones como tala, tabiqueras, asfaltadoras y lotificaciones irregulares.

La autoridad ambiental también ha emprendido 39 actuaciones de oficio, derivadas de inspecciones o reportes directos, que dieron origen a 29 procedimientos administrativos: 14 por obras o construcciones, 6 por industrias, 5 por manejo de residuos, 3 por bancos de materiales y 1 más por presuntas afectaciones dentro de un Área Natural Protegida.

El incremento de denuncias ciudadanas refleja una mayor vigilancia social ante el deterioro ambiental, particularmente en regiones donde el aprovechamiento de recursos naturales ha rebasado los límites de sustentabilidad.

