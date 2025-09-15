Bancada de MC llama a nuevos juzgadores michoacanos a mantener independencia en su encargo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la sesión de apertura del segundo año legislativo de la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa, hizo un llamado a las y los nuevos jueces y magistrados del Poder Judicial del estado para ejercer su encargo con absoluta independencia y apego a la Constitución.

El mensaje se dio previo a la toma de protesta de las y los jueces y las y los magistrados del PJEM, tras ser electas y electos en el primer proceso de elecciones judiciales, y que a partir de este 2025 marcará la historia del Poder Judicial.

Carreño Sosa destacó las profundas carencias del sistema de justicia en el país, señalando que “no podemos ignorar que el Sistema de Justicia sigue siendo una de las mayores deudas con la ciudadanía. Más del 90% de los delitos no se denuncian y, de los pocos que llegan a ministerio público, apenas una fracción obtiene sentencia. Este fracaso responde a un diseño institucional capturado por intereses políticos, con ministerios públicos sin recursos y procesos judiciales lentos y revictimizantes”.

El diputado criticó la reforma judicial impulsada a nivel nacional y aplicada en Michoacán, argumentando que no fue concebida para acercar la justicia a la gente, sino que, por el contrario, fue construida tener un Poder Judicial "dócil, que no le incomode al régimen".

Carreño Sosa enfatizó la necesidad de un sistema de justicia construido desde abajo, con profesionales capacitados y libres de influencias políticas.

En su intervención, el legislador de Movimiento Ciudadano lanzó un exhorto directo a las y los nuevos integrantes del Poder Judicial:

“Por eso, hoy lanzo un llamado a quienes integran el Poder Judicial de Michoacán: la ciudadanía espera de ustedes independencia y responsabilidad. La gente no quiere jueces que obedezcan órdenes desde arriba, sino jueces que resuelvan con imparcialidad desde abajo, desde el texto de la Constitución y desde el compromiso con la justicia. Por encima de los cargos, por encima de las presiones políticas, siempre está la Constitución”.

Por último el diputado emecista reiteró el compromiso de Movimiento Ciudadano para el segundo año legislativo, será legislar con cercanía, apertura, transparencia y alejándose de intereses partidistas ajenos.

SHA