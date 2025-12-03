Ballenas jorobadas regresan a mar de Michoacán; inicia temporada de avistamiento

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca) informó que dio inicio la temporada anual de avistamiento de la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) en la franja costera del estado. Pescadores y campamentos tortugueros han reportado la presencia de ejemplares desde Playa Azul, El Habillal y Las Peñas, extendiéndose hasta Caleta de Campos, lo que marca de manera oficial el regreso de esta especie al litoral michoacano.

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, destacó que los cambios climáticos han modificado la migración de las ballenas, ampliando su presencia en territorios como las playas de Michoacán, lo que fortalece la importancia ecológica y turística del estado dentro de la ruta migratoria del Pacífico mexicano.

De acuerdo con los reportes, la ballena jorobada puede observarse en Michoacán de diciembre a abril, periodo en el que esta especie arriba a aguas cálidas para reproducirse y criar a sus ballenatos. Esta dinámica convierte a la entidad en un punto estratégicamente privilegiado para la observación responsable de fauna marina.