Ballenas jorobadas en Michoacán: cuándo y dónde verlas esta temporada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se ha convertido en un punto para el avistamiento de ballenas jorobadas, un fenómeno natural que se presenta cada año entre los meses de diciembre y abril en las costas del Pacífico mexicano.

Las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) migran desde las aguas frías del norte para aparearse y cuidar a sus crías en mares más cálidos. Estos cetáceos han comenzado a frecuentar con mayor constancia las playas del municipio de Lázaro Cárdenas.

Aunque la temporada abarca de mediados de diciembre a principios de abril, los mejores meses para observar ballenas son enero y febrero, cuando su presencia en grupo, muchas veces con crías, es más frecuente.

Las principales playas para observar ballenas jorobadas en Michoacán se ubican en el municipio de Lázaro Cárdenas. Playa Azul es la más popular y accesible, ideal para observaciones desde tierra o mediante recorridos en lancha. Las Peñas, con su entorno natural y aguas tranquilas, es perfecta para fotografía y ecoturismo. Por su parte, El Habillal ofrece una experiencia más íntima y menos concurrida, con un aumento significativo de avistamientos en los últimos años.

Las ballenas jorobadas pueden alcanzar hasta 16 metros de largo y más de 30 toneladas. Son conocidas por sus saltos, aletas pectorales largas y cantos complejos. Observarlas en libertad es una experiencia única y conmovedora.

De acuerdo con la NOM-131-SEMARNAT-2010, que regula esta actividad en México:

Mantén una distancia segura entre embarcación y ballenas.

No excedas 30 minutos de observación por grupo .

Evita ruidos fuertes , persecuciones o alterar su ruta.

No toques, alimentes ni te acerques a las crías.

Sigue las indicaciones de guías certificados y protege el entorno.

Practicar el avistamiento de forma responsable ayuda a preservar la biodiversidad y permite que esta actividad turística siga creciendo sin afectar a los cetáceos ni su hábitat.

