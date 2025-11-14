Bajo amenaza, ambientalistas de Villa Madero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ambientalistas de la región de Villa Madero se encuentran bajo el asedio de grupos criminales y constantes amenazas.

En días pasados, dos integrantes del Consejo Promotor para la Defensa de los Bosques de Villa Madero, colaboradores cercanos del activista y periodista ambiental Julio Santoyo, fueron atacados por civiles armados mientras se encontraban en sus domicilios. A raíz de los hechos, ambos fueron desplazados de sus comunidades.

El doctor Julio Santoyo Guerrero, presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Michoacán.

No obstante, luego de interponer las querellas, comenzó a recibir amenazas por parte de los grupos delictivos que operan en la región de Madero.