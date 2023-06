Baja hasta 40% venta de pan por calor en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido al calor han disminuido las ventas de las panaderías entre un 30 a un 40 por ciento en Morelia y municipios que registran altas temperaturas, lamentó Luis Felipe Núñez Garduño, presidente en Michoacán de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (Canainpa).

Refirió que depende de la ubicación de los municipios, por ejemplo, los que están en zona fría, las ventas no han reportado decremento, lo que no ha sido así en las zonas más bajas o Tierra caliente, y es que con la deshidratación no se antoja el pan, coincidió en señalar, por lo que la temporada de lluvias se espera con entusiasmo debido a que de inmediato repunta el consumo de estos alimentos.

“Se ha alargado este calor y estamos padeciendo más en Morelia y otras zonas, ya tendríamos que tener la lluvia encima, empezando a llover empezamos a sentir las alzas en la productividad”.

El líder del organismo empresarial precisó que en los últimos dos años, los precios de la materia prima como las grasas, las harinas y el azúcar, han subido en un 140 por ciento.

“Estamos pagando por cada bulto de azúcar de 50 kilos, mil 250 pesos por bulto cuando hace un mes estábamos pagando mil 100, o mil 150”, expuso.

El presidente de Canainpa dijo que no se han despedido empleados, actualmente los agremiados generan 5 mil empleos, “tratamos de aguantar y soportar lo más que se pueda para que ellos sigan llevando a su casa el sustento y seguimos generando empleo porque en época de lluvia los vamos a necesitar”.

Explicó que las deudas se han acumulado ‘en bodega’ es decir lo que se le paga a los proveedores, “pues cuando hay épocas malas va subiendo la pérdida, es donde se reciente el trancazo”.

Por otra parte, por ser temporada baja, no se han podido ajustar los precios, decisión de cada empresario.

