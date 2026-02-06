Baja extorsión 13.8% en Michoacán: Harfuch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que del 06 de junio del 2025 al 15 de enero del 2026 se tiene un combate puntual contra la extorsión.

Con una disminución del 13.8 por ciento, destacó, se ha logrado la detención de diversos objetivos delincuenciales, principalmente en el Valle de Apatzingán, siendo el limón uno de los sectores más afectados por el cobro de piso y extorsión por las bandas delincuenciales.

