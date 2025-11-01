Ayuntamiento logra inauguración de cajero BBVA en Tzintzuntzan tras exitosa gestión comunitaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, el Ayuntamiento de Tzintzuntzan, encabezado por el presidente Patricio García Alva, concretó un anhelo largamente postergado en el municipio con la inauguración del cajero automático de BBVA. Esta gestión fue posible gracias al trabajo minucioso y la coordinación comunitaria liderada por el tesorero municipal, Diego López Zira. Este logro pone fin a la necesidad de habitantes y turistas de desplazarse a municipios vecinos como Quiroga o Pátzcuaro para realizar operaciones bancarias.

López Zira explicó que la clave del éxito fue superar los requisitos que habían frenado a administraciones anteriores. Mientras el banco exigía un mínimo de 500 cuentahabientes, el equipo de Tesorería, bajo su dirección, realizó un censo exhaustivo que permitió superar la meta y alcanzar los 800 cuentahabientes activos con BBVA.