Ayuntamiento logra inauguración de cajero BBVA en Tzintzuntzan tras exitosa gestión comunitaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, el Ayuntamiento de Tzintzuntzan, encabezado por el presidente Patricio García Alva, concretó un anhelo largamente postergado en el municipio con la inauguración del cajero automático de BBVA. Esta gestión fue posible gracias al trabajo minucioso y la coordinación comunitaria liderada por el tesorero municipal, Diego López Zira. Este logro pone fin a la necesidad de habitantes y turistas de desplazarse a municipios vecinos como Quiroga o Pátzcuaro para realizar operaciones bancarias.
López Zira explicó que la clave del éxito fue superar los requisitos que habían frenado a administraciones anteriores. Mientras el banco exigía un mínimo de 500 cuentahabientes, el equipo de Tesorería, bajo su dirección, realizó un censo exhaustivo que permitió superar la meta y alcanzar los 800 cuentahabientes activos con BBVA.
“Uno de los requisitos que enfrentaban todas las administraciones era tener 500 cuentahabientes con BBVA. Nos dimos a la tarea de hacer el censo, pasar con los hoteleros, en las tiendas pequeñas y la gente. Hubo muy buena respuesta”, explicó el tesorero.
Detalló además que se recabó información sobre personal, nóminas y bancos utilizados por empresas locales, incluyendo negocios de berries, fresas y arándanos.
Además del trabajo censal, la gestión incluyó un componente educativo clave. El equipo de Tesorería tomó cursos, incluido uno de Educación Financiera, para instruir a la ciudadanía sobre el manejo correcto de tarjetas, el uso del cajero y la prevención de fraudes. Este esfuerzo integral fue determinante para validar la viabilidad del proyecto ante la institución bancaria.
El cajero, ubicado en el Palacio Municipal, permitirá que los recursos generados por el turismo y el comercio, especialmente de artesanos locales, permanezcan en el municipio, fortaleciendo la economía interna.
Durante el acto inaugural, López Zira invitó a comerciantes y ciudadanos a sumarse al proceso de modernización, promoviendo el uso de pagos digitales por celular y participando en futuros cursos de capacitación.
Por el Ayuntamiento de Tzintzuntzan:
Patricio García Alva (presidente municipal),
C.P. César Saavedra Palacios,
Tatiana Felices Moliner,
Alejandra Pérez Trinidad,
Lic. José Picazo.
Por BBVA:
Ricardo Alvarado Milán,
Osvaldo Pantoja Soto,
José Jaime Rosales Tinoco.
Regidor:
Arley Elíseo Villagómez.
