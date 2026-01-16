Ayuntamiento de Tanhuato debe informar sobre permisos de la fiesta patronal en Tinaja de Vargas: Raúl Zepeda Villaseñor

"Son operativos que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública basados en inteligencia que ellos hacen previamente y, esperaremos que sea la propia secretaría quien nos informe de los resultados de estas acciones que están llevando a cabo", dijo.

Enfatizó que el Gobierno de Michoacán ya mantiene un diálogo con las autoridades municipales para conocer si hubo o no permisos en el tema.

De acuerdo a un boletín emitido por la Secretaría de Seguridad Pública, el aseguramiento se llevó a cabo en conjunto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado en la localidad mientras se llevaba a cabo las fiestas patronales, donde detectaron una estructura de pirotecnia que exhibía imágenes vinculadas a un grupo delincuencia, además se localizaron lonas impresas con fotografías de objetivos criminales.

