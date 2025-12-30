Ayuntamiento de Salvador Escalante perdió 10 juicios; autoridades de Opopeo exigen recursos directos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comunidades de Opopeo y sus Encargaturas del Orden lograron una victoria legal definitiva tras ganar diez juicios ciudadanos contra el Ayuntamiento de Salvador Escalante. Este rosario de litigios, que abarcó desde la elección del jefe de Tenencia hasta la impugnación de la consulta de autonomía, culmina con sentencias firmes que obligan al municipio a acatar el autogobierno indígena.

En rueda de prensa, Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), refirió que los expedientes —que incluyen el TEEM-JDC-277/2024 y el conjunto unificado de juicios como el TEEM-JDC-249/2025— fueron resueltos por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) la semana pasada. Las resoluciones no solo ratifican la validez de la consulta donde las comunidades optaron por la autonomía, sino que también imponen una orden directa al Cabildo de Salvador Escalante: habilitar la transferencia del presupuesto que legal y proporcionalmente corresponde a Opopeo en un plazo no mayor a cinco días.

Autoridades tradicionales llamaron al fin de la resistencia administrativa. Tras perder en las urnas, en la consulta y en cada uno de los diez procesos judiciales presentados, el Ayuntamiento parece haber agotado todas las vías legales para frenar el proceso autonómico.

La comunidad advirtió que la negativa sistemática a aceptar el autogobierno ha forzado esta batalla legal prolongada. “Opopeo y sus Encargaturas ya despertaron y el proceso de autonomía va”, sentenciaron en su comunicado, subrayando que la ley está de su lado.

La exigencia ahora se centra en el cumplimiento cabal de las sentencias, pidiendo al Cabildo que cese de financiar demandas opositoras y que se limite a aprobar la ministración de recursos directos, sin emitir “evaluaciones subjetivas u opiniones personales”.

Finalmente, los representantes de Opopeo emplazaron formalmente al Ayuntamiento a no retrasar más la implementación de la autonomía. De no acatar las resoluciones judiciales, advirtieron que se verán obligados a recurrir a movilizaciones. La responsabilidad por las afectaciones que esto pudiera generar recaerá directamente sobre el Cabildo Municipal, pues, como señalan, “ya se le ha ganado en múltiples ocasiones con la ley en la mano”.